العفاسي تفقد مبنى الإدارة العامة للخبراء الجديد

قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي بجولة تفقدية للمبنى الجديد للإدارة العامة للخبراء بمنطقة الرقعي يرافقه وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي وعدد من مسؤولي الإدارة.

واجتمع العفاسي مع رئيس ونواب الإدارة العامة للخبراء وبحث معهم العديد من الموضوعات التي تهم عمل الإدارة بالإضافة إلى إمكانية فتح افرع للإدارة في جميع المحافظات.

كما قام الوزير العفاسي بزيارة لمقر نقابة الإدارة العامة للخبراء في المبنى الجديد واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم وبحث سبل معالجة جميع المعوقات والمشكلات التي تواجههم.