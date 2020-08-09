سمو نائب الأمير وولي العهد يعزي رئيس جمهورية كوريا بضحايا الفيضانات

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس مون جي إن – رئيس جمهورية كوريا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته بضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدة مناطق وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين ونزوح الآلاف من مناطقهم راجيا سموه حفظه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية وللنازحين سرعة العودة لمناطقهم وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.