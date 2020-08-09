«الطيران المدني»: السماح بدخول غير الكويتيين من الدول الـ31 المحظورة ممن لديهم صلة قرابة مع كويتي

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميماً إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يسمح بدخول الركاب غير الكويتيين البلاد ممن لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى القادمين من الدول الـ31 المحظورة من دخول البلاد.

وقال مدير الإدارة م. يوسف الفوزان إنه إلحاقا بالتعميم رقم «2020/88» الصادر بتاريخ «2020/08/02» بشان قائمة الدول المحظورة، يسمح بالسفر إلى دولة الكويت من الدول المحظورة الركاب غير الكويتيين الذين لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى «أب – أم – زوج – زوجة – أبناء» بعد أن يثبت صلة القرابة، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة للكفيل شريطة صلاحية الإقامة، وفي حالة وفاة الكفيل خارج البلاد يسمح للعمالة المنزلية بالدخول إلى الكويت ويؤخذ بعين الاعتبار الشروط الواردة في التعميم رقم «2020/90» والصادر بتاريخ «2020/08/04».