السعدون: شهب «بيرساوسيات» تدخل الغلاف الجوي الاربعاء.. وتشاهد في سماء الكويت

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون اليوم الاثنين ان زخات من شهب لامعة بألوان مختلفة تعرف باسم ال«بيرساوسيات» سوف تدخل الغلاف الجوي للأرض بكثافة بعد غد الأربعاء وتشاهد في سماءالكويت.

واوضح السعدون لوكالة الأنباء الكويتية ان هذه الشهب التي بدأ دخولها الغلاف الجوي في 17 يوليو الماضي وتستمر حتى 24 الجاري سيكون ذروة عددها يوم الاربعاء ما بين 60 الى 100 شهاب في الساعة.

وافاد أن هذا العدد يعتبر كثيرا بالنسبة لباقي الشهب التي تدخل الغلاف الجوي سنويا مبينا انها سميت بال«بيرساوسيات» لانها تشاهد ظاهريا في المجموعة النجمية «Perseus» وتقع بجانب برج الحمل ونجم الثريا.

ولفت إلى أنها عبارة عن غبار وصخور صغيرة جدا تخلفت عن مذنب «سويفت – تتل» الذي يقترب من الشمس كل 120 سنة مرة واحدة ويترك وراءه على طول مداره غبارا وصخورا وغازات متنوعة.

وقال السعدون ان الارض عندما تقترب من تلك المخلفات اثناء دورتها السنوية حول الشمس تجذبها الى داخل الغلاف الجوي بسرعة 59 كيلومترا بالثانية فتنصهر وتحترق على بعد حوالي 80 كيلومترا من سطح الارض بحيث لا تصل الى مستوى ارتفاع الطائرات.

وذكر ان ما سنراه هو عبارة عن احتراق كمية من الغبار والصخور المتناهية الصغر تساوي حفنة من الرمل ملء الكف بعد دخولها للغلاف الجوي وانضغاطها من الهواء فترتفع حرارتها وتصل الى درجة الانصهار وتحترق ويتبخر وتظهر الوانا مختلفة بحسب العناصر المكونة لها مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم وغيرها.

واشار السعدون الى ان افضل وقت لمشاهدة تلك الشهب سيكون اعتبارا من منتصف الليل الى الفجر مبينا موقعها في اتجاه الشرق من السماء شمال برج الحمل ونجم الثريا.