«الداخلية»: مراجعة إدارة الجنسية «قسم البحث الفني» شخصياً في حالة وجود ما يعيق استكمال الإجراءات الروتينية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية تهيب بالإخوة المواطنين مراجعة إدارة الجنسية « قسم البحث الفني » شخصيا في حالة وجود أي موانع تعيق استكمال الإجراءات الروتينية المعمول بها في استخراج الجنسية ووثائق السفر الكويتية.

وأوضحت الإدارة ضرورة قيام المراجعين بحجز موعد مسبق عبر منصة المواعيد على موقع وزارة الداخلية الالكتروني www.moi.gov.kw من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي ومنعا للازدحام وتطبيقا للاشتراطات الصحية.

وتؤكد الإدارة أن وزارة الداخلية تسعى دائما نحو توفير كل سبل الراحة وتسهيل الإجراءات على المواطنين ، توفيرا للجهد والوقت.