«الخارجية»: توقيع اتفاقية مع غايانا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول

احتفل في مقر وزارة الخارجية اليوم الاثنين بالتوقيع على اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية غايانا الاتحادية بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان انه تم توقيع الاتفاقية عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجارالله وعن جانب غايانا سفير جمهورية غايانا التعاونية لدى دولة الكويت السفير الدكتور شمير علي.

وحضر مراسم التوقيع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزيرالسفير أيهم العمر.