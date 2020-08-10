بلدية «حولي»: غلق 10 محلات تجارية خالفت الاجراءات الصحية.. يوليو الماضي

اعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين غلق 10 محلات تجارية في محافظة حولي خلال شهر يوليو الماضي لمخالفتها الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وقال مدير فرع بلدية محافظة حولي أحمد الهزيم في بيان ان الفرق الرقابية قامت بتحرير 23 مخالفة متنوعة ووجهت 2405 انذارات لمحلات تجارية تنوعت ما بين مقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية لعدم التزامها بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

واوضح الهزيم ان هذه الجولات الرقابية تأتي في اطار الجهود المبذولة من قبل البلدية لمجابهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» بناء على قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارة الصحة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها البلدية تجنبا لانتشار الفيروس.

واضاف ان الفرق الرقابية قامت بالكشف عن 4810 محلات داخل المجمعات التجارية والاسواق المركزية ومحلات التجزئة للتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات.

واشار الى تكثيف الجولات الميدانية من قبل مفتشي الفريق الرقابي بطوارئ فرع محافظة حولي لرصد المخالفين والتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات والمجمعات التجارية والاسواق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

ومن جانبها دعت ادارة العلاقات العامة في البلدية الجميع في حال وجود أي شكوى الى عدم التردد بالابلاغ عنها عبر خدمة واتساب البلدية «24727732» أو عبر الخط الساخن «139» للتعامل الفوري معها.