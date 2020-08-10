«الداخلية»: انجاز 1.377.582 معاملة تجديد إقامة.. منذ انطلاق خدمة «الاون لاين»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه من منطلق حرص المؤسسة الأمنية على حماية الصحة المجتمعية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا ووفق الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير القطاعات الخدمية للتسهيل على المواطنين والمقيمين ، فانها تواصل استقبال المراجعين الراغبين في إنهاء معاملاتهم الخاصة بتحديد الإقامة عن طريق ” الأون لاين ” ، عبر موقع وزارة الداخلية الالكتروني ” www.moi.gov.kw “.

وأوضحت الإدارة أن جميع معاملات قطاعات المؤسسة الأمنية تجري وفق تلك الألية لتوفير الوقت والجهد وسرعة الانجاز وتطبيق التباعد الاجتماعي في الإدارات الخدمية.

وأكدت الإدارة أن الإدارة العامة لنظم المعلومات أعلنت من خلال إحصائية العمليات الخاصة بإنجاز معاملات الإقامة عن طريق الاون لاين مند انطلاقها بلغت « 1,377.582 » معاملة ، فيما بلغ انجاز المعاملات خلال الفترة من 31/7/2020 ، حتى 6/8/2020 . « 48.307 » معاملة.