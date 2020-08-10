«الإطفاء» استأنفت دراسة الفصل التكميلي الثاني لجميع الدورات المقامة في مركز إعداد رجال الإطفاء

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء اليوم الاثنين أن قطاع تنمية الموارد البشرية استأنف الدراسة للفصل التكميلي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 لجميع الدورات المقامة في مركز إعداد رجال الإطفاء، والتي تشمل الدورات التالية:

1- دورة ضباط دبلوم هندسة إطفاء دفعه «25»

2- دورة ضباط دبلوم هندسة إطفاء دفعه «26»

3- دورة رقيب بحري

4- دورة رقيب مفتش وقاية

5- دورة رقيب مدرب إطفاء

6- دورة رقيب مشغل آلية

7- دورة رقيب مشغل آلية – مطارات

8- دورة وكيل عريف مكافحة

وقالت الإدارة إن مدة الدراسة هي سبعة أسابيع دراسية للفصل التكميلي الثاني والتي بدأت من 9-8-2020 وسوف تنتهي في 8-10-2020 وذلك من خلال استخدام برنامج مايكروسوفت تيمز للتعليم عن بعد بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي قامت بتأهيل الكادر التعليمي والتدريبي بالادارة العامة للاطفاء لاستخدام البرنامج مع تقديم كامل الدعم والمشورة لاستئناف الدراسه وصولا للفصل الأول للعام الدراسي 2020-2021.