الفريق الرفاعي: قيادة «الحرس الوطني» تولي أهمية كبرى للتعليم والتدريب

أكد وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي اليوم الاثنين ان القيادة العليا في «الحرس» تولي أهمية كبرى لاستمرار العملية التعليمية والتدريبية باستخدام التقنيات التعليمية الحديثة.

جاء ذلك في كلمة للرفاعي خلال اتصال مرئي بالضباط المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة اضافة إلى ضباط من الجيش الكويتي في دورة المشاة المتقدمة للضباط التي تعقد في معهد تدريب قوات الحرس الوطني بنظام التعليم عن بعد وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ورحب الرفاعي في كلمته بالمشاركين في الدورة مشيرا الى انها تأتي تجسيدا للتعاون وتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الاشقاء.

وأكد ان استمرار العملية التعليمية امر ضروري ليواصل رجال الحرس الوطني مهامهم في حماية أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع زملاء السلاح في الجيش والشرطة والإدارة العامة للاطفاء.