اللواء فراج الزعبي يكرم ضابطا وعسكريا وشخصين أنقذوا غريقين بشاليهات الدوحة

قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، بحضور اللواء عابدين العابدين مدير مديرية أمن محافظة العاصمة بتكريم ضابط وعسكري وشخصين آخرين قاموا بإنقاذ غريقين قرب شاليهات الدوحة.

وشمل التكريم، الملازم الأول طلال بدر خالد الشرقاوي ووكيل أول ضابط فيصل جاسم راشد العنزي من مديرية أمن محافظة العاصمة، وكذلك محمد جادم فالح وشکار محمود غلوم كانا على متن طراد قرب موقع البلاغ، الذين قاموا بالمشاركة في عملية الإنقاذ.

وتوجه اللواء الزعبي بالشكر للمكرمين على دورهم البطولي في عملية الإنقاذ متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.