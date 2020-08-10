وكيل «التربية» بالإنابة بحث مع «المعلمين» مستجدات الميدان التربوي

عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد اجتماعاً مع وفد من جمعية المعلمين لمناقشة مستجدات الميدان التربوي.

واكد المقصيد، في تصريح صحافي، اليوم، ضرورة تضافر الجهود بين “التربية” والجمعية لتحقيق الأهداف التربوية المرجوة بالإضافة الى تكثيف الجهود في الاستعداد للعام الدراسي المقبل.

من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي ان وفد جمعية المعلمين اجتمع مع وكيل وزارة التربية بالإنابة لطرح ومناقشة مجموعة من القضايا التربوية والتي تهم الميدان التربوي والمتفق على أهميتها للتباحث فيها، مؤكدا حرص وزارة التربية على التنسيق والتعاون مع جمعية المعلمين بما يصب في مصلحة الميدان التربوي.