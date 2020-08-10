الجسر الجوي الكويتي لدعم لبنان مستمر لليوم السادس على التوالي

واصل الجسر الجوي الكويتي اليوم الاثنين نقل الاحتياجات الاغاثية والانسانية للبنان لليوم السادس على التوالي بوصول طائرتين محملتين بحوالي 100 طن من الاحتياجات العاجلة.

وقال المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين لوكالة الأنباء الكويتية لدى استقباله الطائرتين ان مجموع الطائرات الكويتية التي نقلت المساعدت الى لبنان حتى اليوم بلغت تسع طائرات بحمولة زنتها الاجمالية حوالي 400 طن متوقعا وصول طائرتين اضافيتين غدا الثلاثاء.

وكانت الكويت قد سارعت باقامة جسر جوي اغاثي فور وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري حيث كانت طائرة القوة الجوية الكويتية اول طائرة مساعدات تطأ ارض بيروت.