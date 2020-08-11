بلدية «الفروانية»: إزالة 34 حاجز وتحرير 3 مخالفات وغلق محل

في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية بافرع البلدية بالمحافظات أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بفريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية تنفيذ جوله ميدانية على المحلات بمنطقتي خيطان والفروانية فضلا عن التعامل مع أحد الشكاوي الواردة عبر واتساب الشكاوي الخاص بتلقي الشكاوي المتعلقة بالبلدية أسفرت عن إزالة حواجز حديدية تم إقامتها بالتعدي على أملاك الدولة وتحرير 3 مخالفات .

وفي هذا السياق أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة الفروانية أحمد الشريكه على أن الجوله الميدانية التي نفذها المفتشين بالفريق للتعامل مع أحد الشكاوي الواردة عبر خدمة الوتساب لتلقي شكاوي وإستفسارات المواطنين والرد عليها الخاصه بالجهاز البلدي فضلا عن التأكد من إلتزام المحلات بإشتراطات لائحة المحلات والإعلانات وتعليمات السلطات الصحية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي بمنطقتي خيطان والفروانية أسفرت عن تحرير 3 مخالفات وغلق محل وإزالة 34 حاجز مقام على أملاك الدولة عباره عن سلاسل حديدية تم إستخدامها كمصافط للسيارات وصبه حرسانية.

وأشار الشريكه إلى تواصل الجولات الميدانية على المحلات بجميع مناطق المحافظة للتأكد من تطبيق المحلات القرارات والتعاميم الصادرة من البلدية وتعليمات السلطات الصحية في هذه الظروف الإستثنائية.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .