طائرتا إغاثة أقلعتا إلى بيروت بـ 106 أطنان من المساعدات

تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتجسيداً لروح الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين، فقد غادرت صباح اليوم طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية متوجهتان إلى الجمهورية اللبنانية، حيث تعتبر هذه الرحلات ضمن الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الغذائية، وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

هذا وتأتي هذه الرحلات بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة، والجدير بالذكر أنه قد تم شحن 106 أطنان من الإحتياجات الطارئة والمواد الغذائية موزعةً على الطائرتين.