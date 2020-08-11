«التطبيقي» تطلق حملة «مستعدين» للتعلم عن بعد لذوي الإعاقة

أطلقت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية حملة «مستعدين» لتشجيع الطلبة من ذوي الإعاقة على التعلم عن بعد.

وقال عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالهيئة الدكتور تركي المطيري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن العمادة نظمت الحملة بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة بتلفزيون دولة الكويت وإدارة التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية وجامعة الكويت تحت رعاية المدير العام للهيئة الدكتور علي المضف.

وأوضح المطيري أن الحملة تهدف إلى تشجيع الطلبة من ذوي الإعاقة على التعلم عن بعد من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

وبين أن الحملة يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة والمهتمين بأمورالتعليم عن بعد وبذوي الإعاقة الذين أبدوا استعدادهم ورغبتهم في المساهمة بانطلاق وتفعيل هذا النوع من الحملات المجتمعية التي تحتاجها البلاد في ظل جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكر أن المجتمع يحتاج اليوم إلى التركيز والاهتمام أكثر في جوانب الحياة العملية التي تتطلب مواكبة التغيرات الواقعية في ظل الظروف المتغيرة التي تخدم المجتمع وتساهم في تنميته وتطويره وتيسير أمور العمل سواء كانت في التعليم أو الصحة أو التكنولوجيا.