المعاون للعمليات والتدريب بالحرس الوطني يستقبل الملحق العسكري الأردني

استقبل المعاون للعمليات والتدريب بالحرس الوطني الكويتي اللواء الركن فالح شجاع الملحق العسكري الجديد في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى الكويت العميد الركن عبدالله الدعجه حيث هنأه بمناسبة توليه لمهام منصبه الجديد.

وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن اللواء شجاع رحب بالضيف ونقل له تحيات قيادة الحرس ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي متمنيا له التوفيق والسداد في مهام منصبه.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة منها بالجانب العسكري كما تم التطرق إلى توطيد العلاقات العسكرية المتميزة بين الجانبين من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الحرس الوطني والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وأضاف أنه تم بحث سبل تعزيز التعاون لاسيما في مجال الدورات التدريبية والمتخصصة لما لها من إسهامات فاعلة في اثراء المعلومات الثقافية والعسكرية وتكثيف الزيارات المتبادلة بهدف صقل الخبرات وتنميتها والنهوض بالمستوى ورفع الكفاءة للارتقاء بالأداء ليواكب منظومة الأمن والتعاون العسكري في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين.