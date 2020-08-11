«الهلال الأحمر» يواصل توزيع المساعدات على الأسر المتضررة في لبنان

واصلت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الثلاثاء جهودها الاغاثية بتوزيع 500 سلة غذائية على الاسر التي تضررت من جراء انفجار مرفأ بيروت الى جانب توزيع المعدات الطبية على المستشفيات.

وقال رئيس بعثة الهلال الى لبنان الدكتور مساعد العنزي، إن “هذه المساعدات محاولة للتخفيف من حجم الأضرار التي لحقت بالأسر لذلك حرصنا على توزيعها يدا بيد بشكل مباشر”.

واعتبر أن تقديم المعدات والاجهزة الطبية للمستشفيات يساعدها في رفع جزء من الأضرار التي لحقت بها ويمكنها من متابعة خدمة المواطنين طبيا قدر المستطاع.

واشار الى تعاون الجمعية عبر فريقها الميداني الذي حضر في بيروت منذ الايام الاولى مع الصليب الاحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة الكويت في لبنان.

واعرب عدد من الاسر اللبنانية عن الشكر للكويت وشعبها على التلبية السريعة للإغاثة مع الاشارة الى أهمية توزيع المساعدات بشكل مباشر لمن لحقهم ضرر الانفجار.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي قدمت المعدات الطبية والمواد الصحية لخمسة مستشفيات متضررة هي «القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس واللبناني الجعيتاوي والوردية والكرنتينا والمقاصد» لتمكينها من مواصلة خدماتها الطبية.