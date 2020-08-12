سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ وزير المالية بنيله ثقة «مجلس الأمة»

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي براك علي الشيتان وزير المالية عبر فيها سموه عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم لمعاليه وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس 2020 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12 أغسطس 2020 سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.