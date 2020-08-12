سمو نائب الأمير وولي العهد يهنئ رئيس بيلاروسيا بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهنئة سموه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية بيلاروسيا الصديقة لفترة رئاسية جديدة متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.