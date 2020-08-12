العام الدراسي ينطلق 19 سبتمبر بـ«رياض الأطفال» والأول الإبتدائي

20 سبتمبر المقبل موعد انتظام طلبة بقية المراحل التعليمية

إجازة نصف العام ما بين 14 و24 فبراير.. وإعلان نتائج الثانوية 27 يونيو

أعلنت وزارة التربية، أمس، التقويم الدراسي للعام الجديد «2020-2021»، شاملاً بدء دوام جميع العاملين والطلبة في مختلف المراحل الدراسية، وتسجيل طلبة المنازل، كما يشمل الإجازات والعطل الرسمية.

وأوضحت أن دوام العاملين في جميع المراحل التعليمية سيكون في الأول من سبتمبر المقبل، على أن ينتظم طلبة مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في 19 سبتمبر، وطلبة جميع المراحل في الـ20 من الشهر نفسه.

وبحسب “التربية” ستكون إجازة نصف العام في الفترة من 14 إلى 24 فبراير 2021، على أن يتم إعلان نتائج اختبارات المرحلة الثانوية في 27 يونيو 2021.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، الحرص على تعقيم المدارس قبل بدء دوام المعلمين، وتجهيز وتنظيف الأقسام العلمية تمهيدا لاستقبال المعلمين للعام الدراسي المستكمل 2019/2020، مبينة أنه تم عقد دورات تدريبية للمعلمين والطلبة لتدريبهم على مهارات استخدام برنامج “تيمز” للتعلم عن بعد.

كما أكدت الحرص على تطبيق كافة الاشتراطات الصحية قبل دخول الموظفين إلى المدارس وتوفير الكمامات والمعقمات والقفازات وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن الدوام في المرحلة الحالية من مراحل العودة للحياة الطبيعية فضلاً عن إعداد برنامج حجز المواعيد لمراجعة المدارس ضمانا لعدم تزاحم المراجعين.

إلى ذلك، أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان نشرة عامة إلى مديري عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني بشأن الأعذار الطبية للطلاب والطالبات.

وذكر السلطان أنه نظراً إلى ما تقتضيه مصلحة العمل يرجي العلم والإيعاز لجهة الاختصاص لديكم بأن تقديم الأعذار الطبية لطلبة الصف الثاني عشر الثانوي للفترة الدراسية الأولى ما بين 16 اغسطس و19 أغسطس الجاري.

وبين أن تقديم طلبات الأعذار سيكون في الكنترول المختص للقسم العلمي في مدرسة ابن رشد بمنطقة الفيحاء، وكنترول القسم الأدبي والديني في مدرسة صقرالشبيب بمنطقة القادسية.