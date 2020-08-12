717 إصابة جديدة بـ«كورونا» بإجمالي 73785.. وتسجيل 3 وفيات

470 حالة بين مواطنين كويتيين بنسبة بلغت 65.55 %

أعلنت وزارة الصحة شفاء 692 إصابة من مرض كورونا المستجد “كوفيد 19″، أمس الأول، ليبلغ بذلك مجموع عدد حالات الشفاء 65451 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 717 إصابة جديدة بالمرض، أمس الأول أيضاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 73785، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 489.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، د.عبدالله السند لـ، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها، حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ717 السابقة، تضمنت 470 حالة لمواطنين كويتيين، بنسبة بلغت 65.55%، و247 حالة لغير الكويتيين بنسبة 43.45%.

وذكر ان الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 187 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و154 حالة في منطقة الفروانية الصحية و154 حالة في منطقة حولي الصحية و122 حالة في منطقة الجهراء الصحية و100 حالة في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7845 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها أمس الأول، بلغ 4397 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 543858.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.