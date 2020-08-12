«التربية» تصدر نشرة عامة بشأن تقييم أداء موظفي الوزارة

أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد نشرة عامة في شأن تقييم أداء موظفي الوزارة غير العاملين بالهيئة التعليمية للعام الميلادي 2019 والعاملين بالهيئة التعليمية للعام الدراسي 2019 / 2020.

وذكر المقصيد أنه في ضوء تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية يرجى مراعاة ما يلي:-

– التأكد من تخزين درجة التقييم للموظف بالنظام المتكامل من قبل الرئيس المباشر واعتماد الرئيس الذي يليه.

– موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين لديوان عام الوزارة وموافاة أقسام الشؤون الوظيفية بالمناطق التعليمية بنماذج تقويم الكفاءة للعاملين التابعين للمنطقة التعليمية «عوامل ودرجات تقييم الموظف النتيجة النهائية» معتمدة من الرئيس المباشر ومن يليه بالرئاسة وختم الإدارة.

– مراعاة عدم إرسال نماذج تقويم الكفاءة مكتوبة بخط اليد، إذ سيتم إعادتها إلى مركز العمل للتعديل، وإعداد كشوف تفريغ أو سحب الكشوف من النظام المتكامل ووضعها بظرف واحد مع النماذج الخاصة بها لكل قسم على حده وذلك لتسهيل وسرعة عملية الفرز.

– إدراج أسماء الحاصلين على إجازات طويلة بكشف التفريغ الخاص بهم وعدم إرسال نموذج تقييم أداء لهم، ونحيطكم بأنه يجب التأكد من اعتماد إجازات العاملين طبية، دورية، طارئة بقسم الإجازات والدوام بحسب مركز عمل وذلك ليتمكن المخول بالتقييم من تقييم الموظفين التابعين له بالنظام المتكامل.

– موافاة قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري ببيانات الموظفين المنتدبين لدى الجهات خارج الوزارة لاجراء اللازم في شأن تقييم الكفاءة الخاصة بهم مرفقا بقرارات ندبهم، وعمل كشف تفريغ للموظفين الذين لم يتموا 100 يوم عمل.

– التقرير الاعتباري «تقرير العام السابق» هو اعتداد ديوان الخدمة المدنية بتقدير آخر تقييم آداء نهائي للموظف، إذا قلت المدد الفعلية لمزاولتها عن 100 يوم عمل وفق المادة الرابعة من القرار رقم 36 / 2006 المشار اليه، وذلك بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقوف عن العمل والإعارة والتفرغ والاجازات أياً كان نوعها أو مددتها، وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات.

– حال تقييم كفاءة موظف بدرجة ضعيف يتم ذكر أسباب التقييم في النموذج النهائي للتقييم حتى يتسنى لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري عمل اللازم، وعلى جيمع المعنيين الالتزام بالإجراءات الإدارية والقانونية الواردة أعلاه.