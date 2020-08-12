«الهلال الأحمر»: مستمرون بدعم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الدكتور هلال الساير دعم الجمعية المستمر للشعب اللبناني لاسيما الذين تأثروا من انفجار مرفأ بيروت من النواحي الاغاثية والصحية.

وقال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الاربعاء عقب لقائه وفد من السفارة اللبنانية برئاسة القائم بالاعمال بالوكالة باسل عويدات ان الجمعية مستمرة في دعم الاشقاء في لبنان مشيرا الى الدعم الصحي للمستشفيات وتوزيع المواد الغذائية على المتضررين جراء الانفجار.

واضاف انه منذ وقوع الانفجار بدأت الجمعية بمتابعة تطورات ومستجدات الأحداث والأوضاع الميدانية في لبنان وتداعياتها الإنسانية على المتضررين وبتوجيهات من سمو نائب الامير سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح مبينا ان الجمعية سيرت أسوة بمؤسسات الدولة جسرا جويا من المعونات الغذائية والطبية لصالح الشعب اللبناني الشقيق.

وذكر ان هناك تنسيقا وتعاونا من خلال سفارة الكويت في بيروت والصليب الاحمر اللبناني وفريق الهلال الاحمر الكويتي للوصول للمتضررين من المواطنين اللبنانين ودعم المستشفيات المتضررة.

من جانبه عبر عويدات في تصريح مماثل عن بالغ الشكر والعرفان للكويت وشعبها وللهلال الاحمر الكويتي للوقوف الى جانب لبنان في ظل الظروف الراهنة.

واشاد بدور الجمعية وتقديمها المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للمتضررين موكدا ان هذا دليل على متانة العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقال ان المساعدات الكويتية للشعب اللبناني محل تقدير وثناء من الشعب اللبناني الذي لا ينسى مواقف الكويت ودعمها للبنان في كل الظروف.