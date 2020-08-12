«الصحة»: تدشين أجنحة طبية بمستشفى الكويت الميداني

أعلنت وزارة الصحة عن تدشين أجنحة طبية في قاعة «8» بمستشفى الكويت الميداني في أرض المعارض بمشرف لزيادة السعة السريرية وإنشاء سكن خاص للطاقم الطبي.

وقال قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع التابع للوزارة في فيديو توعوي، إن قاعة 8 تضم 4 أجنحة طبية تحتوي على 341 سرير طبي و32 سرير إنعاش، إلى جانب سكن خاص للطاقم الطبي مجاورا للقاعة 8 يتكون من 60 كابينة تتسع لـ120 شخصاً.

وأكد قطاع الشؤون الهندسية والمشاريع أن إنشاء الأجنحة الطبية جاء بتكليف من مجلس الوزراء وبالتعاون بين وزارة الصحة ومؤسسة البترول الكويتية. وأضاف أن اجتماعات تنسيقية بين وزارة الصحة والشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لإنجاز هذا المشروع.

وتقدمت وزارة الصحة بالشكر من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.