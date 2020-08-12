وزير الداخلية استقبل مجموعة من المواطنين نقلوا بعض الملاحظات على القيود الانتخابية

– مراجعة القيود والجداول الانتخابية وتنقيتها من أي أخطاء لتكون متوافقة مع القانون

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح مجموعة من المواطنين حيث نقلوا له بعض الملاحظات على القيود الانتخابية.

وتوجه وزير الداخلية أنس الصالح بالشكر على الدور الوطني الذي تقوم به المجموعة وحرصها على العملية الانتخابية ومخرجاتها، وأكد حرصه على مراجعة القيود والجداول الانتخابية وتنقيتها من أي أخطاء لتكون متوافقة مع قانون الانتخاب.

وشدد على أن إدارة والإشراف على العملية الانتخابية مسؤولية وطنية تتشارك فيها جميع السلطات في الدولة والمواطنين أيضا، لافتا الى أن المقترحات التي قدمت لتحقق سلامة القيود الانتخابية محل اهتمام وسيتم دراستها بعناية.

وشكر الوزير الصالح الوفد على مشاركته ملاحظاتهم واقتراحاتهم على القيود الانتخابية.