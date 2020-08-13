«الداخلية»: ضبط شبكة تقوم بإدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للبلاد

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ضمن الجهود المستمرة للتصدي لآفة المخدرات وضبط المهربين والمروجين ، قام قطاع الأمن الجنالي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات « إدارة المكافحة المحلية من ضبط شبكة تقوم بإدخال وتوزيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى البلاد .

وتوضح الإدارة أن بعد ورود معلومات تفيد بوجود شبكة تعمل على إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد عن طريق إحدى المنافذ البرية الحدودية والقيام بتوزيعها وترويجها ، تم عمل التحريات اللازمة والتوصل إلى أفراد الشبكة وعددهم 6 مواطنين وبعد أخذ الاذن القانوني تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على 200 الف حبة مادة الكبتاجون 30 جرام مادة الحشيش ، سلاح ناري نوع كلاشنكوف وذخيرة ومخزنين کلاشنکوف ، سلاح ناري نوع شوزن وذخيرة شوزن ، سلاح ناري نوع مسدس و مبلغ مالي 7630 دينار كويتي.

وعليه تم تحويلهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.