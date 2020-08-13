بلدية «الفروانية»: تحرير 140 مخالفة وغلق 103 محلات ورفع 286 مركبة مهملة.. يوليو الماضي

إستعرض مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م.محمد صرخوه في تصريح صحافي له الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/7/2020 من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار صرخوه إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة أسفرت عن توجيه 1445 إنذارا لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 140 مخالفة و غلق 103 محلا.

ولفت إلى إصدار 50 ترخيصا هندسيا للبناء لمكاتب هندسية ودور إستشارية بعد التأكد من إستيفائها كافة الإشتراطات ومعايير لائحة البناء قضلا عن إصدار 84 معاملة إنهاء إشراف وإصدار 71 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لإيصال التيار الكهربائي لعقارات .

وأضاف بإن المفتشين بالفريق الرقابي بالمحافظة قاموا برفع 286 مركبة مهملة وسكراب ، ووضع 467 ملصق إنذار على سيارات مهملة .

وتابع قائلا بإنه تم تحرير 15 مخالفة للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ، تحرير 53 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات 190/2008 تحرير 19 مخالفة لباعه جائلين ، فضلا عن غسيل وتعقيم 75391 حاوية مختلفة الأحجام وسلال .