رئيس الأركان يقلد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم

تفضل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ، برئاسة الأركان العامة للجيش ، صباح اليوم ، بتقليد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم ، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي ، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وقد نقل رئيس الأركان العامة للجيش للضباط الجدد مباركة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح ، وهنأهم بحصولهم على ثقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه ، كما أوصاهم بالمحافظه على هذا القسم ، ويضعوا مصلحة الوطن والذود عنه نصب أعينهم ، داعياً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي تحت ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .

حضر مراسم التقليد سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ، ورئيس هيئة الخدمات الطبية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.