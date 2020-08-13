35 طن مساعدات طبية وغذائية من الكويت للمتضررين في انفجار بيروت

تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتجسيداً لروح الاخوة والتعاون المشترك بين البلدين .

غادرت صباح اليوم طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة ، حيث تعتبر هذه الرحلة ضمن الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الغذائية ، وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت .

هذا وتأتي هذه الرحلة بالتعاون و التنسيق مع وزارة التجارة ، والجدير بالذكر أنه قد تم شحن 35 طن من الإحتياجات الطارئة والمواد الغذائية .