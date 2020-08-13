الخميس: إعادة النظر في شروط فتح المراكز الأهلية للعلاج الطبيعي

اجتمع مجلس إدارة جمعية العلاج الطبيعي اليوم مع وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة والوكيل المساعد للخدمات الطبية المساندة د. محمد الخشتي لمناقشة أهم القضايا التي تخص مهنة العلاج الطبيعي بحضور مدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي د. عبدالله زمان.

وقالت رئيسة الجمعية هناء الخميس أنه تم مناقشة العديد من النقاط التي تهم منتسبي مهنة العلاج الطبيعي في الكويت منها ما تم طرحه أثناء اللقاء الماضي مع وزير الصحة د. باسل الصباح ، والذي نثمن جهوده في متابعة مطالب اختصاصيي العلاج الطبيعي.

وأكدت أن د. محمد الخشتي استمع للجمعية وشجع على تحفيز الكوادر الوطنية للانتساب للمهنة بمتابعة مطالب منتسبي المهنة في ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع طبيعة عملهم، مشيرة الى أن الوكيل الخشتي وعد بمتابعة التصنيف الوظيفي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية للعلاج الطبيعي لتطبيقه في وزارة الصحة.

وأشارت الى انه تم مناقشة تفعيل لجنة التفتيش الثلاثية المشتركة على القطاع الأهلي، وإعادة النظر في شروط فتح المراكز الأهلية للعلاج الطبيعي، بالاضافة الى مناقشة تعديل رصيد الاجازات السنوية لاختصاصيي العلاج الطبيعي، ووعد الخشتي بدراسة تلك المواضيع جيدا، مشيدة بتفهم الوكيل الخشتي لقضايا مهنة العلاج الطبيعي.