السفير المصري: الجولة الأولى لانتخابات مجلس «الشيوخ» تمت بنجاح

أكد السفير المصري لدى البلاد طارق القوني أن لجنة الانتخاب بالسفارة أتمت بنجاح الجولة الأولى لعملية تصويت المصريين المقيمين بالكويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، موضحا أن السفارة استقبلت مظاريف التصويت خلال الفترة من 9 إلى 12 أغسطس الجاري وأعقبها فرز الأصوات وحصر النتائج وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا للإجراءات المتبعة.

وأشاد القوني بالإقبال الملحوظ من أبناء الجالية على التصويت في الانتخابات وذلك على الرغم من الظروف الراهنة المرتبطة بجائحة كورونا، مضيفا أن ذلك يؤكد المكانة المتميزة للجالية التي تأتي في صدارة جالياتنا في الخارج فيما يخص المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، كما أثنى على حرص أبناء الجالية على الانخراط في كل ما يتعلق بقضايا الوطن ومصالحه.

ونوه القوني إلى أن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ يتضمن عقد جولة ثانية – في حالة الإعادة- خلال الفترة من 6 إلى 7 سبتمبر المقبل على أن يستمر استقبال المظاريف حتى يوم 9 سبتمبر وذلك لإتاحة وقت مناسب لوصول الأصوات كما حدث بالجولة الأولى، ودعا أبناء الجالية إلى متابعة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للوقوف على المستجدات في هذا الخصوص.

وأعرب القوني عن تقديره للتعاون والتنسيق بين السفارة والسلطات الكويتية والذي كان له ابلغ الأثر في تسهيل العملية الانتخابية.