وزير التربية يتفقد سير العمل في استوديوهات المنصة التعليمية

تفقد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي اليوم الخميس استوديوهات المنصة التعليمية والاستعدادات لتصوير الحلقات العلمية للعام الدراسي الجديد 2021/2020.

وقال بيان صحفي للوزارة ان الدكتور الحربي اطلع على عملية تسجيل المواد التعليمية مشيدا بجهود جميع القطاعات المشاركة بالمنصة والتوجيهات الفنية والمعلمين.

من جانبها، قالت الموجه العام لمادة الاجتماعيات ايمان السويحل وفقا للبيان ان تصوير الحلقات العلمية بدأ صباح امس الاربعاء في ستة استوديوهات تصوير لجميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.

واعربت السويحل عن شكرها وتقديرها لكل الموجهين والمعلمين ورؤساء الاقسام وجميع الادارات في الوزارة على جهودهم المبذولة في تصوير الحلقات العلمية.