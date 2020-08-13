الجسر الجوي الكويتي لدعم لبنان يتواصل لليوم التاسع على التوالي

واصل الجسر الجوي الكويتي اليوم الخميس نقل الاحتياجات الإغاثية والإنسانية للبنان لليوم التاسع على التوالي بوصول الطائرة رقم 14 التابعة للقوة الجوية الكويتية محملة بـ 45 طنا من الاحتياجات الغذائية في أعقاب الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت الاسبوع الماضي.

وقال المستشار في سفارة دولة الكويت لدى لبنان عبدالله الشاهين أثناء استقباله الطائرة على أرض المطار في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الجسر الجوي يستمر لليوم التاسع تنفيذا للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالوقوف إلى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة.

وأضاف أنه تم تفريغ الطائرة رقم 14 بحمولة 45 طنا من المواد والحصص الغذائية وبلغ إجمالي الاحتياجات المقدمة من الكويت نحو 650 طنا.

ومن جانبه، قال ممثل قائد الجيش اللبناني العميد سهيل نجم في تصريح مماثل لـ إنه يتوجه باسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بالشكر والامتنان لدولة الكويت وللشعب الكويتي على مساندة الشعب اللبناني.

وأضاف أن الجسر الجوي مع دولة الكويت الشقيقة ما زال مستمرا لليوم التاسع على التوالي واستقبلنا اليوم الطائرة رقم 14.

بدوره، قال قائد الطائرة الكويتية الرائد الطيار صباح النايف الصباح لـ ، “اننا ننفذ التوجيهات السامية لسمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح باقامة الجسر الجوي من قاعدة عبدالله مبارك الى بيروت”.

وأضاف أن كل شئ يتم على ما يرام بالنسبة لايصال الاحتياجات لشعب لبنان وهذا واجبنا تجاه الاشقاء اللبنانيين.

وتنوعت المساعدات المقدمة من الكويت ما بين المعدات واجهزة طبية ومواد صحية غذائية.