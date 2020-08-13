وزير الخارجية يتلقى اتصالا مرئيا من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

تلقى وزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس اتصالا عبر تقنية المرئي والمسموع من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيزلي.

وأعرب بيزلي خلال الاتصال عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الذي تقوم به دولة الكويت نحو مساندة لبنان وشعبه في مواجهة تداعيات الانفجار الضخم الذي تعرض له مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.

وأشاد بمساهمة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بإعادة بناء صومعة الحبوب في لبنان تعزيزا لدعائم الأمن الغذائي في الجمهورية اللبنانية ودعما لشعبها الشقيق في هذه الظروف العصيبة.