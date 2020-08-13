«الهلال الأحمر» يتبرع بـ 10 مولدات كهرباء للصليب الأحمر اللبناني

أعلنت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الخميس تبرعها بعشرة مولدات كهرباء لدعم مراكز الاسعاف وبنوك الدم الميدانية لصالح الصليب الاحمر اللبناني.

واكد رئيس بعثة الهلال الاحمر الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اهمية تعزيز الجهود الميدانية للصليب الاحمر اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت لمساعدته في عمليات انقاذ واسعاف المصابين.

وأشار الى ان الفريق الميداني للهلال الاحمر الكويتي اطلع على احتياجات مراكز الاسعاف وبنوك الدم التي يديرها الصليب الاحمر اللبناني بهدف تأمين ما امكن من تجهيزات تعزز قدرات فرق الصليب الأحمر.

وقال العنزي ان الهلال الاحمر الكويتي بادر فور وقوع الانفجار الى تقديم مستلزمات واحتياجات فورية الى لبنان بتوجيهات من سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والتي تؤكد حرص الكويت على مد يد العون للاشقاء في الظروف الصعبة.

من جهته اعرب الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة في تصريح مماثل ل عن بالغ الشكر للهلال الاحمر الكويتي على هذا التبرع الذي يدعم قدرات وامكانيات المراكز الصحية ومراكز بنوك الدم التي تحتاج الى تأمين الكهرباء في الوقت الراهن خصوصا مع تضرر شبكات الكهرباء بسب الانفجار في عدد من مناطق بيروت.

واشار الى ان التعاون قائم بين الصليب الأحمر اللبنانية والهلال الاحمر الكويتي منذ سنوات طويلة موضحا ان الهلال الأحمر شكل شريكا وداعما مهما للصليب الاحمر اللبناني في مختلف جهوده الإنسانية والاغاثية.

واكد ان الشعب اللبناني يستذكر دائما المواقف الانسانية للكويت لافتا الى الدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر الكويتي “الحاضر بمشاريعه الانسانية وكوادره ومتطوعيه في الكثير من البلدان المنكوبة لاسيما في لبنان وتنفيذه العديد من المشاريع الانسانية والتنموية والاغاثية”.

وينشط الهلال الأحمر الكويتي عبر فريقه الميداني المتواجد في بيروت منذ الأيام الأولى لانفجار بيروت بتقديم الدعم المباشر للمستشفيات المتضررة بتجهيزات ومعدات طبية من جهة وتوزيع المستلزمات والاحتياجات للاسر المتضررة بشكل مباشر.