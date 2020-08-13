«الموانئ»: مخزن مبرد في «الشويخ» بمساحة 10 آلاف متر مربع لتخزين السلع والمواد الغذائية

خصصت مؤسسة الموانئ مخزنا مبردا في ميناء الشويخ بمساحة 10 آلاف متر مربع، لاستخدامه لتخزين السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية والأدوية.

وقام مدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله بعقد اجتماع ضم ممثلي جميع الجهات ذات العلاقة «وزارة التجارة والصناعة، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، الإدارة العامة للجمارك، ممثلو بعض الشركات المتخصصة في استيراد الأغذية»، وذلك بهدف معرفة الاحتياجات اللازم توافرها من قبل جميع الأطراف والبنود اللازم توافرها في العقود المبرمة بينها وبين المؤسسة.

وأكد العبدالله أن المخزن المبرد المذكور يحتوي على جميع الخدمات والتجهيزات المطابقة لاشتراطات الامن والسلامة، مضيفاً أن مسؤولية مؤسسة الموانئ هي الحفاظ على معايير الأمن والسلامة المتفق عليها دولياً والمنصوص عليها في المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتي تلزم موانئ الكويت باتباع جميع ما جاء فيها من بنود تتعلق بتأمين محتويات المرفق المينائي ضد المخاطر والحوادث وكيفية إدارة الأزمات والكوارث بأنواعها.