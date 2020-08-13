الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

استهل الاجتماع أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد من واقع المؤشرات والإحصاءات المتضمنة أعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج.

ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولا: التأكيد على عدم منح سمات الدخول «فيزا» بكافة أنواعها لجميع جنسيات العالم إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية لطورائ كورونا.

ثانيا: الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعداد للبطولات القارية والدولية على أن تقام الأنشطة دون حضور الجمهور وذلك اعتبارا من 15 – 8 – 2020 مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بهذا الشأن.

ثالثا: اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بأنشطة المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعا:

1 – تكليف الوزراء – كل في مجال اختصاصه – بتنفيذ متطلبات المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18 – 8 – 2020 وتكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات.

2 – السماح لبعض الأنشطة والمدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وهي: «الأندية الرياضية والصحية – محلات العناية الشخصية «الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية» بالإضافة إلى محلات الخياطة والمشاغل مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.

3 – الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض في جميع مناطق دولة الكويت على أن يتم مراجعة هذا القرار في يوم الخميس الموافق 20 – 8 – 2020.