الانتقال إلى المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:
استهل الاجتماع أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول المستجدات المتعلقة بالوضع الصحي في البلاد من واقع المؤشرات والإحصاءات المتضمنة أعداد حالات الإصابة والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج.
ثم تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد واطلع على توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا وقرر مجلس الوزراء الآتي:
أولا: التأكيد على عدم منح سمات الدخول «فيزا» بكافة أنواعها لجميع جنسيات العالم إلا بعد موافقة اللجنة الوزارية لطورائ كورونا.
ثانيا: الموافقة على استئناف نشاط كرة القدم في إطار الاستعداد للبطولات القارية والدولية على أن تقام الأنشطة دون حضور الجمهور وذلك اعتبارا من 15 – 8 – 2020 مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بهذا الشأن.
ثالثا: اعتماد دليلي الإرشادات الخاصة بأنشطة المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية المقدمين والمعدين من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
رابعا:
1 – تكليف الوزراء – كل في مجال اختصاصه – بتنفيذ متطلبات المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18 – 8 – 2020 وتكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بمراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات.
2 – السماح لبعض الأنشطة والمدرجة في المرحلة الخامسة بالعمل خلال المرحلة الرابعة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية وهي: «الأندية الرياضية والصحية – محلات العناية الشخصية «الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية» بالإضافة إلى محلات الخياطة والمشاغل مع الالتزام بتطبيق اشتراطات وزارة الصحة بهذا الشأن.
3 – الإبقاء على حظر التجول الجزئي المفروض في جميع مناطق دولة الكويت على أن يتم مراجعة هذا القرار في يوم الخميس الموافق 20 – 8 – 2020.
«الصحة»: السماح بمزاولة بعض أنشطة المرحلة الخامسة من خطة العودة لاستقرار الوضع الوبائي
قال مسؤول صحي إن قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الخميس بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة المدرجة سلفا في المرحلة الخامسة والأخيرة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد خلال المرحلة الرابعة المقرر انطلاقها الثلاثاء المقبل جاء إثر “استقرار الوضع الوبائي في البلاد”.
وذكر وكيل وزارة الصحة بالإنابة الدكتور عبدالرحمن المطيري في مؤتمر صحفي عقد «عن بعد» في أعقاب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن ضوابط خاصة لممارسة هذه الأنشطة ستصدر قريبا تستهدف الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأوضح أن أنشطة المرحلة الخامسة التي سيتم السماح بمزاولتها – خلال المرحلة الرابعة – تشمل إعادة فتح الأندية الرياضية والصحية ومحال العناية الشخصية «الصالونات- الحلاقة – المنتجعات الصحية» إلى جانب محال الخياطة والمشاغل.
وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد السماح بالعمل في مقار مؤسسات القطاعين العام والخاص بنسبة تزيد عن 50 في المئة من إجمالي قوة العمل فضلا عن ارتياد المطاعم والمقاهي ووسائل النقل العام مع الالتزام بالتباعد الجسدي حرصا على سلامة الجميع.
وبسؤاله عن أسباب بقاء معدل الإصابات بالفيروس المستجد المسجلة يوميا ما بين 600 و700 إصابة قال وكيل وزارة الصحة بالإنابة إن ذلك يأتي نتيجة “عدم التزام بعض المواطنين والمقيمين بالاشتراطات الصحية” داعيا إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة ارتداء الكمام والتباعد الجسدي “فإذا تم الالتزام بذلك فنحن على يقين بأن الأرقام ستنخفض بشكل أكبر”.
وردا على سؤال بشأن خطط وتدابير وزارة الصحة في حال حدوث موجة ثانية من الفيروس أفاد المطيري بأن «الصحة» تضع الخطط لمراقبة الوضع المحلي وتقوم بعملية الاستقراء وستكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات في حينها.
واستدرك قائلا “نتمنى أن نحصل في الأشهر المقبلة على التطعيمات المناسبة ونحن على يقين بأنه مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لن تحصل موجة ثانية بإذن الله” واعتمد مجلس الوزراء في 28 مايو الماضي خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية شملت خمس مراحل وخمسة معايير أساسية للانتقال بين المراحل وهي «مقياس انتقال العدوى – ثبات أرقام الإصابات لفترة كافية – انخفاض نسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة – انخفاض نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات – انخفاض نسبة المصابين من المسحات اليومية».
وبحسب ما أشار إليه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح آنذاك سيتم تقييم كل مرحلة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل ثم سيتم تحديد الاستمرار في المرحلة أو الانتقال إلى المرحلة الأقل تشددا.