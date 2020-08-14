طائرتا إغاثة أقلعتا إلى لبنان بـ 104 أطنان مساعدات

تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وتجسيداً لروح الأخوة والتعاون المشترك بين البلدين، فقد غادرت صباح اليوم طائرتان تابعتان للقوة الجوية الكويتية متوجهتان إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث تعتبر هذه الرحلات ضمن الجسر الجوي الذي خُصص لنقل الاحتياجات والمساعدات الطبية الطارئة والمواد الغذائية، وذلك لتأمينها للمتضررين جراء حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت .

هذا وتأتي هذه الرحلات بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والجدير بالذكر أنه قد تم شحن 104 طن من الإحتياجات الطارئة والمواد الغذائية موزعة على الطائرتين.