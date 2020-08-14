«النجاة الخيرية»: إشهار 185 مهتدياً ومهتدية إسلامهم

أعلن مدير لجنة الدعوة الإلكترونية التابعة لجمعية النجاة الخيرية عبدالله الدوسري أنه بفضل الله تعالى تم إشهار إسلام 185مهتديا ومهتدية من 22 دولة بـ 5 لغات مختلفة خلال العشرة الأوائل المباركة من ذي الحجة.

وبين الدوسري أن المهتدين الجدد انتظموا في الدروس التعليمية التابعة للجنة فور دخلوهم دين الإسلام، حيث يلتحق المهتدي الجديد منذ اليوم الأول لإسلامه بالكورس الأول والذي يهتم بتعليم المهتدي معنى لا اله إلا الله محمد رسول الله، والتوحيد الخالص لله تعالى، ونبذ كل العقائد والعادات الشركية التي كانت قبل الإسلام، وبعد الاجتياز يلتحق المهتدي بالكورس الثاني والخاص بتعليم المهتدين الصلاة وبعض من قصار السور، وذلك من خلال مجموعات تعليمية حسب الديانة السابقة واللغة.

ولفت إلى أن اللجنة حرصت على استثمار محنة فيروس «كورونا» وتحويلها إلى منحة وجعلها بوابة لنشر رسالة الإسلام، حيث أطلقت اللجنة حملتها الدعوية تحت شعار «#الدعوة_ مستمرة» وحرصت اللجنة من خلال حملتها الدعوية على استثمار أوقات الفراغ لدي الجمهور ودعوة غير المسلمين للتعرف على خالق هذا الكون العظيم ومدبر أمره ومصرف أحواله، واهتمت الحملة بتوعية المهتدين الجدد والمسلمين وذلك من خلال زيادة اليقين لديهم وتمسكهم بالإيمان الذي يعد الأمل والدافع الأكبر لهم بمواجهة هذه الأوبئة والجوائح العالمية التي يرسلها الله تعالى للناس ترغيبا وترهيبا.

ودعا أهل الخير من الكويتيين والمقيمين إلى دعم هذه الحملة والتبرع لها وذلك من خلال الاتصال على أرقام اللجنة 1800082 أو 97288044 وكذلك التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو من خلال الاستقطاع الشهري بأي مبلغ تجود به أنفسهم أو الإيداع بحساب اللجنة ببنك بوبيان تحت رقم 0119810023 سائلين الله تعالى أن يجعله في ميزانكم ووالديكم وأن يجعله خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس وغربت.