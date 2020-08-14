«الشؤون»: تمديد فترة استقبال طلبات «كويتيون بلا رواتب» حتى الخميس المقبل

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب عن تمديد فترة استقبال طلبات المواطنين «كويتيون بلا رواتب» المتضررين من جائحة كورونا لمدة اسبوع تنتهي يوم الخميس المقبل 20 أغسطس.

وقال شعيب في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، ان التمديد جاء نظرا للاقبال الشديد على التسجيل في برنامج «كويتيون بلا رواتب»، حيث اتخذت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا يقضي باستمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل، وذلك لمدة اسبوع ينتهي يوم الخميس القادم بدلا من انتهائها يوم امس الخميس

واشار شعيب الى ان التمديد سيكون فرصة حتى يتسنى للجنة المعنية استقبال المزيد من الطلبات والانتهاء من حصر اعدادها وتصنيفها وتزويد كل جهة حكومية بالطلبات التي تدخل في اختصاصها لمعالجتها وفقاً للقوانين المعمول بها في كل جهة

وأعرب شعيب عن امله في ان يسارع كافة المواطنين من شريحة «كويتيون بلا رواتب» بالتقدم للتسجيل بالمنصة قبل انتهاء فترة التمديد الاضافية المحددة للتسجيل حتى يتسنى بحثها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مشيرا إلى أن تطبيق المنصة الالكترونية متوفر على «اب ستور» و«اندرويد» ليتسنى للجميع التسجيل بسهولة ويسر.