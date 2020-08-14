«التأمينات» توضح الفروق بنسب التخفيض بعد التعديلات الأخيرة على نظام الاستبدال

قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إن التعديلات التي تمت أخيرا على جدول الاستبدال في القانون 7 لسنة 2020 رتبت مزايا مالية للمستبدلين الحاليين من حيث قيمة قسط الاستبدال التي انخفضت عن قبل بنسب متقاوتة وفقا لعمر المستبدل.

وأضافت المؤسسة أنه في المقابل زادت قيمة مبلغ الاستبدال للحالات الجديدة في حال تقدمها نظرا إلى ارتفاع مقابل الدينار لسن المستبدل وفقا للجدول الجديد، لافتة إلى أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع متوسط الأعمار وانخفاض نسب الوفاة وهو عنصر أساسي في تقدير حساب الاستبدال في الجدول الجديد، لذلك نلاحظ حالات الاستبدال لدى الأعمار الصغيرة نسب التخفيض أقل، علما بأن الاستبدال يسقط بالوفاة.

ويشتمل الجدول التالي على مقارنة بين الجدول السابق لنظام الاستبدال والجدول الحالي «الجديد».