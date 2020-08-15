«الداخلية»: ضبط مجموعة أشخاص تجمعوا في ملعب ثانوية سالم المبارك بـ«الرقة» خلال الحظر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وفقا للتعليمات الصادرة من اجتماع مجلس الوزراء الموقر و قرار الانتقال للمرحلة الرابعة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية واستمرار قرار الحظر الجزئي حتى إشعار اخر تم ضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بالتجمع في ملعب ثانوية سالم المبارك في منطقة الرقة من قبل مديرية أمن الاحمدي خلال فترة الحظر الجزئي حيث تم إحالتهم الى جهة الاختصاص وتسجيل قضية.

وتشدد الإدارة على الأخوة المواطنين والمقيمين بضرورة استمرار الالتزام بقرار الحظر الجزئي من الساعة 9 م حتى الساعة 3 ص والالتزام باستراطات طلب الخروج أثناء الحظر تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية.