بلدية «مبارك الكبير»: تحرير 180  مخالفة وتوجيه 475 إنذار.. يوليو الماضي   

إستعرض مدير فرع بلدية محافظة مبارك الكبير م.فهد الخرينج في تصريح صحافي له الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال الفترة من 1/72020 حتى 31/7/2020 من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الخرينج إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة أسفرت عن توجيه 204 تنبيها ، 12 إنذارا لبقالات واسواق موازية ومطاعم للإلتزام بقرار مجلس الوزراء ووزارة الصحة ولوائح البلدية فضلا عن تحرير 152 مخالفة لمحلات لعدم التقيد بالإشتراطات الصحية بعد الكشف على 1048 محلا .

ولفت إلى إن المفتشين بالفريق الرقابي بالمحافظة قاموا برفع 10 عربات متنقله والتنبيه على أصحاب 21 عربه متنقله بإزالة عرباتهم .

وتحرير 28 مخالفة متنوعه تضمنت تحرير 8 مخالفات للمرسوم 9/87 حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات ، تحرير 7 مخالفات نظافة ، 11 مخالفة لتشغيل محلات على نحو يهدد بخطر داهم على صحة وسلامة الجمهور، مخالفة إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص إلى جانب تحرير مخالفة سلامة ، فضلا عن غسيل وتعقيم 36175 حاوية مختلفة الأحجام وسلال .

وأشار الخرينج إلى تحصيل 2200 دينار نظير تحرير 22 أمر صلح وفتح 3 أوامر صلح

وقال بأن المفتشين بالفريق الرقابي قاموا بتوجيه 259 تنبيه لعقارات بالسكن الخاص والحكومي والإستثماري والصناعي والحرفي وفتح 5 ممرات عامه ووضع ملصقين إشعار بالمراجعة إلى جانب إستلام 52 شكوى عبر الواتساب شكاوي والتعامل مع 3 شكاوي وإزالة 12 تعديا متنوعا تم إقامته على أملاك الدولة وإصدار 44 تقرير فني و 3 تقارير مساح .