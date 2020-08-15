«القصّر»: دعم تعليمي لأبنائنا المشمولين برعاية الهيئة

صرح مدير عام الهيئة العامة لشئون القُصّر بالإنابة م. حمد عبداللطيف البرجس أن الهيئة تحرص على تقديم ودعم كافة المشاريع التي تعود بالنفع على القصر المشمولين برعاية إلهيئة ومن هذا المنطلق وبتوجيهات من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية تقدمت الهيئة بمشروع ” الدعم التعليمي للأسر من ذوي الدخول الضعيفة المشمولين برعاية الهيئة” وهو عبارة عن توفير أجهزة حاسب آلي لأبنائنا القصر ، حيث بلغ قيمة المشروع ٣٢٣٦٠٠ دك.

وأوضح البرجس أن هذا المشروع ولله الحمد قد استفادت منه اكثر من ” ثمانمائة ” أسرة مشمولة برعاية الهيئة ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط المساعدات الدورية.

حيث واكب هذا المشروع الاجراءات والتعاليم الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن تطبيق نظام التعليم عن بٌعد، لكافة المراحل الدراسية وما يترتب عليه من ضرورة توفير أجهزة الحاسب الآلي تتماشا مع نظام التعليم الالكتروني والذي انتهجته وزارة التربية والتعليم خلال هذه الازمة .

ويعتبر هذا المشروع من المشاريع الخيرية الذي يتم تنفيذه من ريع الاثلاث الخيرية التي تحت وصاية الهيئة والذي يخدم ابنائنا القصّر ويلبي احتياجاتهم التعليمية.

وأوضح البرجس أن الهيئة لا تألو جهدا في تقديم كافة الخدمات لأبنائها وبناتها القصر والتي من شأنها تنمي مهاراتهم وتساهم في اجتياز هذه المرحلة .

وفي هذا الصدد، نوه البرجس على أنه جاري العمل على إضافة خدمات الكترونية جديدة للمستفيدين تسهم في إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحضور لمقر الهيئة و ذلك تماشياً مع اجراءات مجلس الوزراء وتطبيقاً للإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقرها وزارة الصحة خلال هذه الجائحة .

وفي الختام تقدم البرجس بالشكر الجزيل لكافة ادارات الهيئة بمختلف قطاعاتها على الدور الذي ساهموا بانجازه في هذا المشروع ومما قدموه من تسهيلات لأبنائنا القصّر في ظل هذه الظروف الحالية ، داعياً المولى عز و جل أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو أمير البلاد وأن يحفظ ولي عهدنا الأمين ويقر أعيننا بعودة صاحب السمو إلى أرض الوطن معافى بإذن الله.