«إعانة المرضى» تسدد 113 ألف دينار لمستشفيي «الصدري» و«الصباح»

في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها جمعية صندوق إعانة المرضى من دعم المرضى المحتاجين داخل الكويت وتحمل نفقات علاج الحالات المرضية للمحتاجين داخل المستشفيات بالكويت فقد قامت الجمعية بسداد قيمة المصاريف العلاجية وتكلفة الإشاعات والتحاليل الطبية وإجراء عمليات ومصاريف غسيل الكلى لغير القادرين داخل مستشفى الصباح بقيمة19741 دينارا استفاد منها 199 مريضا.

وقام مدير عام الجمعية جمال الفوزان بتسليم الشيك للسيد عبدالحميد سعود الشمري مساعد المدير العام للشئون الادارية بمستشفى الصباح بحضور عايد العنزي رئيس قسم المحاسبة بمستشفى الصباح.

وفي ذات السياق، قامت الجمعية بتسليم شيك أخر لمدير مستشفى الصدري د. مهدي الفضلي بقيمة 93229 دينار تكاليف علاج 1116 حالة.

وبين مدير عام الجمعية جمال الفوزان، أن هذا المبلغ هو تسديدا لرسوم عمليات القسطرة والفحوصات الطبية عن المرضى غير القادرين بمستشفى الصدري، موضحا أن المرضى المحتاجين كذلك للدعاميات القلبية أو بطاريات تنظيم ضربات القلب تتكفل الجمعية بتوفيرها لهم عن طريق شركات خاصة تتعامل معها الجمعية لسداد احتياجات المرضى الفقراء لهذه الأجهزة.

وقد حضر لقاء تسليم الشيك مع المدير العام المستشار الطبي للجمعية د. صباح المنصور ومحمد القطان رئيس شعبة المحاسبة بمستشفى الصدري وعبدالصبور جهلان رئيس المتابعة المالية بجمعية صندوق إعانة المرضى.

‏وشكر الفوزان المتبرعين والمحسنين المتفاعلين مع مشاريع الجمعية الإنسانية والطبية داخل الكويت وخارجها.