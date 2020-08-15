«التطبيقي» تنظم غدا الملتقى العربي الرابع للفنون في ظل جائحة كورونا

تنظم كلية التربية الاساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الملتقى الرابع تحت شعار «الملتقى العربي للفنون في ظل جائحة كورونا» يوم غد الاحد عبر منصة مايكروسوفت تيمز.

وقال رئيس قسم التربية الفنية بالكلية الدكتور عبدالمحسن الصايغ في تصريح صحفي اليوم السبت ان الهدف الأساسي من تنظيم الملتقى تحقيق الكفاءة التعليمية باستخدام برامج التعليم عن بعد في مجال التربية الفنية.

واضاف الصايغ ان القسم يسعى من خلال هذا الملتقى إلى التعرف على دور الفن والتربية الفنية في ظل هذه الجائحة وإيجاد طرق وبدائل مستحدثة لتدريس الفنون من خلال وضع استراتيجية جديدة تسهم في التعلم عن بعد وتدريس الفنون.

واوضح أن الملتقى يتضمن سلسلة من المحاضرات تقام حول محورين أساسيين هما تعليم الفنون في بيئة التعلم عن بعد ودور الفن والتربية الفنية في ظل الجائحة.

واشاد بالكوكبة المميزة من المشاركين الأكاديمين المتخصصين من ذوي الخبرة في مجال التربية الفنية من الكويت ودول مجلس التعاون ومن الاردن ومصر مثنيا في الوقت ذاته على جهود القائمين على «التطبيقي» والعاملين على تنظيم الملتقى.