«الهلال الأحمر» يقدم أجهزة كهربائية للأسر المتضررة في بيروت

زار الفريق الميداني لجمعية الهلال الاحمر الكويتي في لبنان اليوم السبت الاسر المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت مستطلعا احوالهم وسلمهم اجهزة كهربائية تساعدهم على مواجهة ظروفهم الطارئة.

وقال رئيس وفد جمعية الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية إن “الجمعية تسعى بخطوتها هذه للتخفيف على الاسر التي تضررت وان هذه الاجهزة هدية من الشعب الكويتي”.

واشار إلى أن الاجهزة شملت ثلاجات ومكيفات وتلفزيونات وقد وزعت مباشرة على الأسر المتضررة المسجلة في كشوف الصليب الاحمر اللبناني بحسب أولوية الاحتياج.

وقام فريق الهلال الاحمر الكويتي بزيارة الجرحى اللبنانيين للوقوف على أوضاعهم والتخفيف من معاناتهم النفسية.

واكد العنزي وقوف “الكويت والهلال الأحمر الكويتي الى جانبهم لإعادة الامل والبسمة الى نفوسهم والعناية بحياتهم”.

وتابع فريق الهلال الاحمر الميداني جهوده في دعم المستشفيات المتضررة جراء الانفجار حيث قدم الى «مستشفى الكرنتينا» المستلزمات الطبية والكراسي المتحركة.

وفي هذا الصدد أشاد العنزي بالقطاع الخاص والشركات والمؤسسات العاملة في الكويت لدعمها العمل الانساني كما اشاد بالمواطنين والمقيمين الذين بادروا بالتبرع للأسر عبر الهلال الاحمر الكويتي لدعم الاشقاء في لبنان.

من جهتهم ثمن افراد الاسر المتضررة خطوة الهلال الاحمر الكويتي التي تسهم في مساعدتهم على مواجهة ظروفهم الصعبة وتساعد في التخفيف من حجم معاناتهم.

كما شكر اهالي الجرحى الكويت ومساندتها اللبنانيين ومسارعتها لمساعدتهم.