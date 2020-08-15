512 إصابة جديدة بـ«كورونا» بإجمالي 75697.. وتسجيل 4 حالات وفاة

– 115 حالة في العناية المركزة.. و7680 شخصاً يتلقون الرعاية اللازمة

أعلنت وزارة الصحة، شفاء 779 إصابة، من مرض كورونا المستجد “كوفيد 19″، أمس الأول، ليبلغ بذلك مجموع عدد حالات الشفاء 67519.

كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 512 إصابة جديدة، أمس الأول، أيضاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 75697، في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 498.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، د.عبدالله السند لـ، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها، حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 115 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7680 حالة.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها، أمس الأول، بلغ 3356 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 555937 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين، لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين، والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.