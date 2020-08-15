«الاتصالات» تصدر اللائحة التنظيمية لخدمة هواة اللاسلكي

أصدرت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، اللائحة التنظيمية لخدمة هواة اللاسلكي في الكويت، وهي خدمات اتصالات راديوية لأغراض التدريب الذاتي والاتصال البيني وعمليات التحقيق الفنية التي يقوم بها الهواة لأهداف شخصية فقط وبلا أي مصالح مادية.

وقالت الهيئة إن شروط الحصول على ترخيص الخدمة تتمثل في ضرورة أن يكون الشخص كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجتاز مستوى الدورة المطلوبة من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، بالإضافة إلى تقديم براءة الذمة الأمنية، بينما يجوز منح الترخيص لغير الكويتيين «من المقيمين أو الزائرين» بنفس الشروط السابقة، إضافة إلى شرط وجود شهادة هواة اللاسلكي معترف بها في دولته وتعتمد من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي، ويتم إصدار الترخيص بموجب اتفاقية المعاملة بالمثل مع دولة الزائر أو المقيم.

وتضمنت اللائحة 5 فئات لترخيص هواة للاسلكي، حيث شمل الترخيص الأولى «الفئة ب»، والترخيص المتقدم «الفئة أ»، وترخيص الفعليات الخاصة، وترخيص محطة التقوية، وترخيص محطة الإرشاد، وفيما يخص المحظورات، التي يحظر على الهاوي القيام بها، فقد حددتها اللائحة بحظر استيراد أي معدات أو أجهزة لاسلكية ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الاتصالات، كما لا يسمح باستخدام محطة الهواة المصرحة لأي نوع من الأنشطة التالية: «الأغراض التجارية، الإعلان، أي شكل من أشكال الترفيه، الربح المادي».

وأشارت الهيئة، إلى أن صلاحية ترخيص هواة اللاسلكي تكون المدة 5 سنوات، مضيفة أنه إذا لم يقدم الهاوي طلبا بالتجديد خلال 3 سنوات من انتهاء صلاحية الترخيص، يلغى الترخيص ويكون على الهاوي تقديم طلب جديد للهيئة ويخضع لذات الإجراءات باعتباره متقدم جديد.

وتابعت: «كل من يرتكب مخالفة بنود اللائحة التنفيذية لهواة اللاسلكي، فسيتم تطبيق العقوبات الواردة بقانون رقم 37 لسنة 2014 الخاص بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015».